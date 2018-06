Un malson repetit

Nou malson de Leo Messi amb la seva selecció i un altre cop, des del punt de penal. Fa poc menys de dos anys, va ser Claudio Bravo, en la tanda de penals de la final de la copa Amèrica Centenari, qui es va convertir en l’heroi dels xilens i li va impedir guanyar el seu primer títol amb la selecció absoluta argentina. Ahir, va ser l’islandès Hannes Halldórsson el que endevinant la trajectòria del seu xut fluix, a mitja altura i massa centrat, va evitar que l’albiceleste debutés en aquest mundial amb una victòria.

Aquella decepció de fa dos anys en la copa Amèrica disputada als Estats Units, va ser majúscula per a Messi. Era la quarta final que perdia amb l’Argentina, la tercera en tres anys, comptant la del mundial del Brasil, i la segona consecutiva contra Xile. Fins i tot, en calent, va arribar a manifestar públicament que deixava l’albiceleste, juntament amb altres companys, fruit d’aquest seguit de desenganys viscuts defensant la samarreta del seu país. Per sort, s’ho va acabar repensant i un parell de mesos després va anunciar el seu retorn a la selecció. L’error d’ahir, de moment no és tan greu, ja que l’Argentina encara té dos partits per refer-se i continua depenent d’ella per classificar-se per als vuitens de final i com a primera de grup, però les crítiques que van aparèixer durant tota la fase de classificació, no han fet altra cosa que reaparèixer, tot just quan els de Sampaoli només ha disputat els primers 90 minuts a Rússia.

I és que més enllà del seu error des dels onze metres, a Messi, que és la gran referència de l’Argentina i la gran arma per aspirar a guanyar el mundial, no se’l va veure còmode gairebé en cap moment. No va parar d’intentar-ho, amb diversos xuts des de la frontal, de falta, tot i que va topar sempre amb la tanca, i baixant al mig del camp per crear joc, però mai va tenir èxit en els seus intents, més que en la passada a Maxi Meza que va provocar l’acció del penal que després va desaprofitar ell. Recuperar-se mentalment per al proper partit, contra Croàcia, que serà gairebé una final, és obligat.

El seu gran punt feble