El VAR surt a escena per impulsar el triomf ‘bleu’

La implantació del VAR (Video Assistant Referee) anuncia una sacsejada en el futbol d’elit. El França-Austràlia, jugat ahir al Kazan Arena, va ser un exemple de com la nova tecnologia pot influenciar en el guió d’un partit. De fet, va impulsar l’ajustada victòria francesa per 2-1.

Per primera vegada en la història dels mundials el VAR va utilitzar-se per modificar una decisió inicial de l’àrbitre. Va ser en el minut 57, quan Antoine Griezmann va caure dins l’àrea australiana i els bleus van reclamar penal per una falta de Risdon. El col·legiat uruguaià Andrés Cunha va deixar seguir inicialment la jugada, però instants després va aturar el joc en rebre el requeriment per revisar l’acció. Després de visionar les imatges i apreciar que Risdon tocava el turmell del Griezmann en intentar prendre la pilota al francès, Cunha va variar la seva decisió en considerar que l’acció era mereixedora de penal. El mateix Griezmann va encarregar-se d’executar-lo amb encert per tal d’obrir el marcador.

Però no va ser l’única ocasió en què la tecnologia va tenir una presència destacada en el duel. En el segon gol bleu, obra de Pogba (80’) també va actuar, aquesta vegada per verificar mitjançant el mecanisme de la línia de gol que la pilota havia entrat completament a la porteria després de tocar al travesser i sortir rebotada cap a la gespa.

El gol de Pogba va permetre que els francesos, integrats en el grup C, saldessin el seu debut mundialista amb una victòria que deixa més ombres que llums. I és que Austràlia, que es va mostrar com una selecció ordenada i seriosa, va ser capaç de buscar-li les pessigolles fins el punt d’equilibrar el gol de Griezmann. Ho va fer Jedinak en el minut 61 mitjançant un penal per unes mans tan clares com absurdes de Samuel Umtiti. “He saltat i en el moment de girar-me la pilota m’ha tocat a la mà”, va ser l’explicació del central, un dels dos jugadors blaugrana que ahir van ser titulars amb França. L’altre va ser Ousmane Dembélé, que va formar amb Griezmann i Mbappé el trio ofensiu que va presentar d’inici Didier Deschamps. L’extrem francès, que va tenir una actuació més aviat discreta, va ser substituït en el minut 70 juntament amb Griezmann. Una decisió força sorprenent ja que llavors els bleus encara empataven. L’aposta de Deschamps, però, va sortir prou bé gràcies al 2-1 de Pogba.

“El VAR i un gol amb molta sort ha impedit que empatéssim”, va declarar el seleccionador australià, Bert van Marwijk, en finalitzar el duel. Deschamps, per la seva banda, va opinar que el VAR va permetre “corregir un error” en l’acció de Griezmann. “L’àrbitre no va veure que hi havia falta i després va rectificar”, va concloure.