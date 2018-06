Mèxic sorprèn Alemanya amb justícia (1-0)

Mèxic ha signat aquesta tarda una de les sorpreses del mundial en imposar-se amb justícia al vigent campió, Alemanya, amb un gol d’Hirving Lozano a la primera meitat..

Mèxic ha sortit amb molta ambició i no havia passat ni tan sols un minut que Hirving Lozano ha fregat el gol. L’inici ha estat mogut perquè la rèplica immediata ha arribat amb una rematada creuada amb poc angle de Timo Werner. Alemanya ha mostrat una feblesa defensiva inesperada, amb molts problemes per tapar les contres azteques. No han fet mal abans per la lentitud i la mala presa de decisions de Chicharito Hernández. La superioritat dels nord-americans ha trobat premi en el minut 35 amb una transició ràpida i pilota de Chicharito a l’entrada per l’esquerra d’Hirving Lozano. L’extrem del PSV ha retallat Özil abans d’ajustar la pilota al pal en l’1-0, sense deixar opció al reaparegut Neuer. El vigent campió ha tingut l’opció d’empatar poc després amb una falta des de la frontal que el madridista Kroos ha tret amb una bona rosca, però entre Ochoa i el travesser l’han pogut treure.

Alemanya ha augmentat el domini a la segona part. Mèxic ha tapat Kroos i ha fet que el joc germànic partís de Boateng i li ha funcionat molt bé. A la contra seguia generant perill, tot i que a l’inici del segon temps de nou Chicharito ha triat la pitjor opció. El minut 72 ha viscut el moment històric de l’entrada de l’ex del Barça Rafa Márquez, que viu el cinquè mundial.

Alemanya ha mantingut els problemes per generar perill, reduint el joc als xuts llunyans. Kroos al 75’ ha fregat el pal en un tram en què Mèxic ja oferia mostres d’esgotament. Els nord-americans han retrocedit molt i han deixat de tenir forces per tapar Kroos. El campió ha arriscat posant més pólvora com Reus o Mario Gómez, que ha fregat l’empat.