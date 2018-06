Colòmbia no se’n refia, dels dubtes del Japó

La copa del món de Rússia tancarà aquesta tarda la seva primera jornada amb els enfrontaments del grup H, el Colòmbia-Japó i el Polònia-Senegal. En el primer, l’equip sud-americà parteix com a clar favorit contra una selecció japonesa farcida de dubtes i amb les seves estrelles en hores baixes. Pekerman, que ha recuperat a temps Cuadrado, posarà tota la carn a la graella, amb James Rodríguez, Muriel i Falcao com a líders de l’atac, conscient que amb Polònia i el Senegal com a principals rivals pels bitllets de vuitens, no val a badar amb el Japó, la teòrica ventafocs del grup. I és que la selecció asiàtica es troba en plena fase de regeneració, com demostra el fet que va canviar d’entrenador fa només dos mesos, quan la federació va decidir destituir Halilhodzic, que va ser substituït per Akira Nishino. “Pekerman ha tingut quatre anys i jo, només unes setmanes. Hi ha una gran diferència, i el cert és que tenim totes les de perdre”, va admetre ahir el seleccionador japonès, que va avisar que, a diferència del que es va veure en la fase de classificació, en què el Japó va destacar pel seu futbol defensiu, contra Colòmbia es veurà una nova versió molt més ambiciosa. “Vull que els meus jugadors siguin ambiciosos, que aconsegueixin el domini de la possessió i que imposin el ritme. Tenim qualitat per fer-ho”, va concloure Nishino, que molt probablement posarà Unai en l’onze inicial, després que el nou jugador del Betis signés una gran actuació contra el Paraguai en el darrer amistós del Japó.

Duel de candidats

Amb Colòmbia com a favorita i amb Japó com a ventafocs, tot indica que del Polònia-Senegal d’aquesta tarda (17 h, Cuatro) en sortirà la principal candidata per obtenir l’altra plaça dels vuitens, el que aparentment converteix el duel en una final anticipada. Per un costat, la treballada Polònia de Navalka, un equip sòlid i solidari que viu de la concentració i dels gols de Lewandowski, que avui debutarà en una copa del món amb l’objectiu de demostrar el seu gran olfacte. Els polonesos tindran al davant l’alegre Senegal, un conjunt fort físicament i amb molta velocitat al davant, en què destaca la presència de Sadio Mané. “És un jugador únic perquè ningú el pot aturar. Ell i la resta de l’equip estan preparats per competir amb Polònia”, va afirmar ahir Aliou Cissé, el seleccionador del Senegal, que mirarà de trencar la defensa dels d’Adam Navalka amb el trident format per Keita Balde, Niang i Mané.