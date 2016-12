Vacances, amb asterisc

La gran majoria dels equips de la segona divisió, la segona B i la tercera ja han començat les vacances, que els mantindran sense entrenar-se, almenys, una setmana. Bona part dels equips s'aturaran durant vuit dies –molts tornen a començar el 28 de desembre– per primera vegada després de l'inici de la pretemporada, que va començar al llarg del mes de juliol. Ara, doncs, és un moment de recarregar les piles per afrontar la segona part de la temporada oferint el màxim rendiment possible.

“En aquest període continua l'entrenament però canvien les seves formes, mitjans, continguts i objectius.” Ho explica Sergio Dorado, preparador físic a primera divisió (Espanyol), segona A (Mallorca, Saragossa i Sabadell), segona B (Sabadell i l'Hospitalet) i tercera divisió (Sabadell). “S'acostuma a passar un planning amb tasques generals, de baixa intensitat i fàcils de fer. D'aquesta forma es manté el nivell físic adquirit i es prevenen lesions a la tornada”, explica l'actual preparador físic de l'AEK Larnaka (Xipre), que considera que és necessària la col·laboració del jugador: “La recomanació general és que controlin el pes i evitin els excessos. A la tornada, en pocs dies estaran de nou competint i no hi ha temps per perdre pes. El pes influeix molt en les lesions”, admet.

Descans psicològic