La progressió continua

El Reus basa en bona part la seva brillant trajectòria en el debut a segona A en el rendiment dels futbolistes que la temporada passada, la de l'ascens, ja formaven part de la plantilla i que aquesta temporada s'estrenen a la categoria de plata. N'hi ha cinc d'especialment importants en l'equip de Natxo González i que estan demostrant que el seu sostre no era la categoria de bronze i que a la de plata continuen una progressió que no s'atura. Fran Carbia, Ramon Folch, Edgar Badia, Alberto Benito i Ángel Martínez són fixes en l'esquema del tècnic basc i les seves bones actuacions no han passat desapercebudes a equips capdavanters de segona A i, fins i tot, de primera divisió. El Reus ja es va assegurar fa unes setmanes la continuïtat de Fran Carbia ampliant-li un contracte que s'esgotava al final de la temporada. Ara té sobre la taula tancar la continuïtat dels altres quatre futbolistes, que acaben contracte el juny del 2017. Tots ells han crescut en paral·lel al Reus i la intenció del club és que ho continuïn fent. Per a la direcció esportiva són peces importants del projecte roig-i-negre a curt i a mitjà termini.

El màxim accionista del Reus, Joan Oliver, ha assegurat recentment que esperen tancar algunes d'aquestes negociacions ben aviat –abans no es reprengui la competició, el dia de Reis–, tot i que alguns dels casos no seran fàcils perquè hi ha equips que s'hi han interessat i que els segueixen. Tot i això, Oliver és optimista i confia que els quatre futbolistes vestiran la samarreta roig-i-negra més enllà d'aquest curs.

Ramon Folch és una de les revelacions globals de la segona A, amb jerarquia, qualitat en la construcció i, fins i tot, arribada a l'àrea rival i efectivitat. Edgar Badia, de 24 anys, s'ha consolidat com un porter complet i de futur, i ha deixat a la banqueta Jordi Codina, més experimentat. Els dos laterals habituals de Natxo González han estat Alberto Benito, de 24 anys, i Ángel Martínez, de 25, que han mostrat rigorositat defensiva i, sobretot, molta profunditat per la banda i criteri i precisió en la centrada. Pel que fa al ja renovat Fran Carbia, és el màxim golejador del Reus amb sis gols i la seva mobilitat s'adiu bé amb e l dinamisme que Natxo González vol que el Reus tingui en atac.