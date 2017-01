El Llevant, el gran favorit

Quan falten dues jornades per acabar la primera volta del campionat de lliga, s'han disputat prou partits per poder fer un balanç i posar notes als equips i jugadors més destacats de la categoria. L'enquesta a cada un dels vint-i-dos representants de la segona A feta per L'Esportiu ha permès extrapolar uns resultats que han deixat el Llevant com a gran protagonista. El conjunt valencià, líder amb 37 punts, amb quatre punts de marge respecte al Girona, segon, i a sis del tercer, el Getafe, tot això amb un partit menys, ha estat el favorit dels jugadors per a l'ascens directe a primera. A més, els granota disposen de cinc futbolistes en l'onze tipus –Chema, Postigo, Campaña, Morales i Roger Martí.

El Reus, gràcies a la seva gran primera volta, ha estat assignat com la revelació amb quinze dels vint-i-dos vots, i Ortuño ha estat el futbolista que més suport ha aglutinat amb vuit vots –millor davanter– seguit de molt a prop per Chema –el millor central–, amb set vots. El Girona i el Nàstic tenen Pere Pons i Valentín com a destacats.