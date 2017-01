Un gener crucial

El Nàstic afronta a partir d'avui un mes de gener clau en la seva cursa per la permanència. Amb el tècnic Juan Merino treballant ja al capdavant de l'equip, i amb tres reforços, Emana, Manu Barreiro i Luismi, que ja s'entrenen i que seran presentats aquesta setmana, els grana tenen clar que la reacció ha de començar en els pròxims partits, ja que, si s'ampliessin els sis punts que ara els separen de la zona de permanència, seria més que perillós en aquests moments del campionat.

La direcció esportiva del Nàstic també té feina aquests dies, ja que espera tancar més reforços. Un podria ser el del central brasiler Bruno Perone, que fa un parell de setmanes que s'entrena a prova. Caldrà veure, però, si convenç el nou entrenador, que no l'ha vist tant com Vicente Moreno. El Nàstic té la intenció de reforçar totes les línies. De moment ha apuntalat l'atac amb Emana i Barreiro, i la zona del pivot defensiu amb Luismi, la cessió del qual pel Valladolid encara no és oficial, tot i que es dona per feta.

El Nàstic no podrà disposar durant el mes de gener del gabonès Madinda i del camerunès Djetei, que ja estan concentrats amb les seves seleccions preparant la copa d'Àfrica, que comença el 14 de gener i s'acaba el 5 de febrer. De fet, les posicions dels dos futbolistes –Madinda és intocable al mig del camp i Djetei ha guanyat protagonisme últimament en l'eix de la defensa– són dues de les que el Nàstic està reforçant. El primer partit que es perdran els dos futbolistes serà el Nàstic-Tenerife de diumenge que ve.