Sobrino, més a prop de caure

L'Alavés juga avui l'anada dels vuitens de final de copa al camp del Deportivo. Ho fa sense Rubén Sobrino, que sí que havia participat en l'anterior eliminatòria i que, sense oportunitats en la lliga, tenia l'expectativa de fer-se veure en la competició del KO. Mauricio Pellegrino, però, el va deixar fora de la convocatòria que va facilitar ahir. Un cop dur per al de Daimiel, que només ha jugat onze minuts en la lliga (a l'octubre) i un sol partit de titular, la tornada de copa contra el Nàstic amb un 0-3 en l'anada. Sense protagonisme ni en la copa és més fàcil que Sobrino es replantegi la idea de continuar a l'Alavés. I entre els equips que fan cua, el Girona ocupa una posició preferent. El club de Montilivi confia a convèncer l'exjugador del Madrid B perquè enceti durant aquest mercat d'hivern la seva segona etapa recent a Montilivi, com ja ha fet Pablo Maffeo i, més enrere, Ramalho, Sandaza i Cifu.

El Girona fa temps que persegueix el retorn de Rubén Sobrino. La idea dels tècnics és apuntalar l'atac amb un jugador d'un perfil diferent a jugadors de referència com Sandaza i Longo, i les característiques de l'exjugador de la Ponferradina encaixen de ple en les necessitats de l'equip. A més, Sobrino coneix bé el club i el patró de joc de Pablo Machín, i l'adaptació seria immediata. També hi ajuda, naturalment, que el davanter sigui propietat de Manchester City, que va pagar traspàs a la Ponferradina abans de cedir-lo a Montilivi. El club anglès, que ja ha fet arribar els dos primers reforços del mercat d'hivern al Girona –Pablo Maffeo i Angeliño Tasende–, està potenciant cada vegada més la connexió amb l'entitat de Montilivi. Com a propietari dels drets del jugador, el City no pot obligar l'Alavés a desprendre-se'n un cop han firmat el contracte de cessió, però si el jugador i el conjunt vitorià accepten que la falta de minuts aconsella trobar una sortida, el Girona tindrà preferència respecte a altres clubs de segona A que s'hi han interessat.

El primer de la llista