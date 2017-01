Passos de gegant

En dotze mesos, a Peralada han passat de l'infern al cel. De tancar l'any 2015 en última posició, els xampanyers han viscut un 2016 històric que han tancat com a honorífic campió d'hivern, una fita que no s'entendria sense que el va passar a l'estiu. Quan va acabar el curs 2015/16, el Peralada va viure una autèntica transformació després de l'acord de filiació amb el Girona, que va provocar una renovació total de la plantilla. Amb tot, i després de confeccionar un equip jove i de molta qualitat, els d'Arnau Sala han excedit qualsevol expectativa firmant una primera volta gairebé perfecte, en un frec a frec amb l'Olot. Res d'això, però, hauria estat possible si de gener a juny, encara sense cap acord amb el Girona, l'equip no hagués ressorgit i hagués aconseguit una segona volta més que notable que li va donar la salvació. 76 punts en un any natural que han alçat el Peralada com l'autèntic protagonista de tercera divisió l'any 2016.