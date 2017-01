Doble repte motivador

El Nàstic va presentar-los ahir, però l'afició ja els va poder veure jugar de titulars diumenge contra el Tenerife. Que Emana, Barreiro, Luismi i Perone sortissin en l'onze inicial del primer partit de l'any, pocs dies després de fer-se oficials els seus fitxatges, demostra que el club grana hi té moltes esperances dipositades perquè ajudin l'equip en el complicat repte de la permanència. I ells, en la presentació d'ahir, van acceptar la pressió i van mostrar-se convençuts que l'arriscada aposta que han fet pel cuer els sortirà bé tant en l'aspecte col·lectiu com en l'individual. Consideren que la plantilla té potencial per aconseguir l'objectiu de mantenir-se a segona A i que les seves carreres, en punt mort pel poc protagonisme que han tingut en els últims mesos, es reactivaran.

Achille Emana, que va tancar en blanc l'aventura japonesa, va assegurar que el fet d'acceptar l'oferta d'un Nàstic en situació més que compromesa demostra que té ganes de treballar i lluitar, i està convençut que amb la unió de tots, equip, club i afició, se'n sortiran. A Manu Barreiro li ha agradat l'interès mostrat pel Nàstic i l'oportunitat de sentir-se més importat que en l'Alavés, i no li importa el fet que el seu nou equip sigui cuer. “És circumstancial”, va afirmar. Luismi busca a Tarragona la continuïtat que no ha trobat a Valladolid, i té ganes d'ajudar en l'objectiu del Nàstic. Per la seva banda, Perone, encantat de tornar al futbol espanyol –va jugar fa unes temporades en el Xerez–, es mostra molt ambiciós després d'haver superat el període d'incertesa dels seus dies a prova.

Més entrades i sortides

El director esportiu, Emilio Viqueira, va dir que treballen en les sortides de Boiro i Zahibo, i que estan atents al mercat per fer algun fitxatge més. Pel que fa als que ja han arribat, Viqueira diu que aportaran alternatives per al tècnic i l'alçada –sobretot Barreiro i Perone–, que es trobava a faltar.