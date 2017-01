El factor Gerard Oliva

El Badalona va sortir victoriós del derbi del Barcelonès contra l'Hospitalet. El conjunt escapulat, que venia de perdre a Lleida, va alçar-se ahir amb una d'aquelles victòries que no brillen gaire però són necessàries davant un bloc al qual va mancar profunditat. I és que els d'Ismael García amb prou feines van testar el nivell de Morales. L'equip badaloní, beneficiat de nou per l'encert d'un Gerard Oliva en estat de gràcia, se situa tercer i ho fa exhibint que té fusta per lluitar pel play-off. L'avalen no només els resultats, sinó també la solvència en partits tancats i la capacitat de refer-se de les ensopegades.

En el primer temps l'Hospitalet va estar d'allò més còmode. García va reforçar molt bé la línia defensiva i no va passar dificultats davant un Badalona que, tot i la voluntat per buscar la porteria rival, amb prou feines va aproximar-se a l'àrea riberenca. Agus Alonso va ser el futbolista escapulat que més ho va intentar, però no va materialitzar cap de les seves dues ocasions: un cop de cap en un córner que va treure la defensa sota pals (6') i una rematada amb l'esquena que va marxar fora per poc (31'). Així, va arribar-se al descans amb la llauna per obrir.

Oliva l'oportunista