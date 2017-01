Mig camí molt ben traçat

Les ensopegades del Cadis i el Getafe eren per aprofitar-les, i el Girona no va fallar. Va superar un dels millors visitants de segona A i s'ha plantat a mitja lliga en una situació que és l'enveja de tota la categoria, menys del Llevant, que continua menjant a part. Els de Machín van encarrilar el setè triomf en els vuit últims partits amb un gol a l'inici de cada part que va deixar estabornit el Còrdova. I quan els visitants van donar senyals de vida i van fer aflorar tot el futbol ofensiu que porten a dins, aleshores va aparèixer René per evitar que la victòria es compliqués. A mig camí, el Girona té les coses ben endreçades i les sensacions són òptimes. Ja no és només el partit i escaig de marge respecte al Getafe (4 punts), sinó les sensacions que transmet el conjunt de Machín. A la porteria, ningú es recorda de Becerra. Els tres centrals semblen murs infranquejables. Els carrils, incansables. Els migcampistes, en un moment més que dolç. I els puntes, punyents i efectius. Per descomptat, hi ha noms propis, però les individualitats també treballen al servei del col·lectiu. El Girona espanta els rivals en la mateixa proporció que il·lusiona la seva afició.

Tot a favor

Amb Cifu en l'onze com a únic canvi respecte a Saragossa –difícil de pronosticar atès el bon rendiment de Maffeo a La Romareda i el gran estat de forma de Coris, que no ha jugat ni un sol minut els dos últims partits–, el Girona va sortir amb les revolucions al límit i va plantejar un partit d'alta intensitat física. A banda que Machín no vol saber res dels jugadors que no posin tota la carn a la graella, en l'accelerada sortida dels locals hi havia l'objectiu de desgastar el Còrdova, que va presentar un onze amb nou futbolistes que havien jugat dimecres el partit de copa contra l'Alcorcón. La impetuosa arrencada dels gironins va donar uns fruits molt prematurs. Fran Sandaza va necessitar tres rematades, però va aconseguir el gol més ràpid del curs quan no havia passat ni un minut i mig. El toledà, que encadena tres jornades marcant, està recuperant la versió del Sandaza del curs 2014/15 i encarint minuts a davanters com el pitxitxi Longo i Cristian Herrera –i el punta que ha de venir a reforçar el millor atac de la categoria– en un moment en què Machín s'està decantant més per jugar amb un sol home de referència a dalt per enfortir la medul·lar (amb Granell) i mirar de sorprendre des de la segona línia amb dos jugadors que són un luxe com Borja García i Portu, ahir immens. La primera part va ser dominada de cap a peus pels gironins, que també van arrencar amb el peu a fons després del descans. Portu va clavar el 2-0. Més de mitja victòria semblava al sac quan encara quedaven 37 minuts per jugar-se.

René emergeix

El Còrdova tenia problemes de defenses –Luso va haver de fer de central–, però no pas de mig del camp cap endavant. El seu tècnic va moure la banqueta buscant un gol que situés el seu equip a dins el partit després d'una hora desaparegut i anant a remolc del Girona. Els canvis (primer Antoñito i Galán i poc després Rodri) van fer el seu efecte i els andalusos van començar a lligar jugades d'atac que no van acabar en gol gràcies a la inspiració de René, que va salvar dues rematades a boca de canó quan el 2-1 semblava inevitable. La inspiració del porter gadità va ser fonamental per evitar un final que ben segur que hauria estat taquicàrdic. En aquesta fase, el Girona es va equivocar acceptant el cos a cos. A qui li convenia un partit boig, obert i descontrolat era al Còrdova, que ja ho tenia tot perdut. Els locals, però, també se'n van anar a la recerca del 3-0 i durant 20 minuts no van tenir la pausa que necessitaven, malgrat que el primer canvi de Machín (Rubén Alcaraz) anava destinat a guanyar consistència en el mig del camp. Per sort per als locals, el Còrdova no va marcar el 2-1 i els blanc-i-vermells van acabar recuperant la possessió de la pilota en els últims compassos de partit, amb els andalusos, ara ja sí, força cansats i definitivament resignats a la derrota. I amb 25 punts sumats dels últims 30, ja ningú no posa en dubte que aquest Girona té plantilla i aprenentatge –tres play-off perduts– per fer el salt definitiu a l'elit.

MINUT A MINUT:

1' 1-0. Cifu envia una gran centrada a dins l'àrea i Sandaza s'aixeca més que ningú i remata, però la pilota s'estavella al pal. El rebot va a parar als seus peus i etziba una segona rematada, que rebota en un defensa. La pilota torna a peus de Sandaza que, a la tercera, no perdona i envia l'esfèrica a les xarxes..

6' Portu s'endinsa a l'àrea, però Bijimine li surt al pas i tapa la rematada, envinat la pilota a córner.

6' Córner assajat que Granell executa en curt per a Portu. Aquest torna la pilota a Granell que, des del vèrtex de l'àrea, etziba una canonada amb l'esquerra que Kieszek refusa amb moltes dificultats..

7' Juli rep de Piovaccari, però la seva rematada es perd molt alta..

22' Sandaza deixa la pilota a Borja, que posa la directa i quan arriba a la frontal etziba un xut que es perd massa alt.

26' Kieszek ha de sortir als peus de Sandaza per esmenar una errada de Bijiimine, a qui el davanter havia pispat la cartera amb una bona pressió.

28' Portu rep la pilota de Pere Pons, s'endinsa a l'àrea i prova un xut amb la cama dreta que Kieszek, ben col·locat, atrapa tot i la duresa de la rematada.

33' Gran conducció de Pere Pons, dividint el camp, trencant totes les línies i fent una passada cap a Sandaza, que remata de primeres amb la dreta i la pilota es perd fora molt a prop del pal dret de la porteria visitant.

34' Juli ho prova de lluny, sense problemes per a René, ben col·locat.

46' Control de Borja García, que prova de sorprendre Kieszek amb una vaselina des de la frontal de l'àrea. La pilota s'escapa un pam per sobre el travesser.

53' 2-0. Pere Pons fa una arrencada de les seves, cedeix a Borja i aquest a Aday, que des de la banda esquerra posa una pilota a l'àrea. Borja no arriba a la rematada, però sí Portu, que després de controlar-la etziba un xut ras i creuat, impossible per a Kieszek..

59' Sandaza remata desviat a dins de l'àrea i Portu posa el cap i desvia la pilota a les xarxes. L'àrbitre invalida el gol per fora de joc el migcampista local.

60' Acció d'atac del Còrdova, que arriba amb molts efectius a l'àrea del Girona. Juli assisteix Cisma, que etziba una volea que semblava impossible d'aturar, però René, pletòric de reflexos, evita el 2-1. La defensa local acaba tapant una posterior rematada de Pedro Ríos abans d'allunyar definitivament el perill

63' Granell obre per a Aday, que posa la directa i el seu xut el rebutja Kieszek, suficient perquè la pilota no entri.

66' Passada profunda cap a Juli, que troba situació de xut i fa lluir René. El refús el recull Piovaccari, que des de l'àrea petita afusella i el porter gironí es torna a evitar el gol. Finalment, es Pedro Ríos qui, amb tota la porteria per a ell, remata a fora quan el més fàcil semblava marcar.

67' Piovaccari ressegueix la frontal fins que troba opció de xut i la seva rematada s'estavella al pal esquerre de la porteria de René..

73' Granell fa una passada en profunditat a Sandaza i aquest deixa per a Rubén Alcaraz, que envia una canonada que es perd fora molt a prop del travesser..

81' Rodri es regira a la frontal de l'àrea i la seva rematada amb la cama esquerra surt alta, a un pam del travesser..

86' Juli, d'esquenes a porteria, deixa una pilota per Borja Domínguez i la rematada d'aquests des de la frontal la bloca René Román estirant-se a la seva dreta..

88' Granell cargola una falta lateral al segon pal i Juanpe remata de cap però massa centrat. El porter visitant, ben col·locat, bloca la pilota.