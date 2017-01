Un context per brillar

Víctor Bertomeu ha trobat vora l'Ebre, el riu que l'ha vist créixer, un lloc idoni per tornar a gaudir del futbol. Fa dos anys va viure moments complicats, ja que després d'una bona temporada a la Pobla i d'haver picat pedra per fer el salt al Nàstic, amb el qual s'entrenava habitualment i va jugar en dos partits a segona B, va veure com el doble ascens, del filial i el primer equip, li tancava les portes de la continuïtat al club tarragoní. “Va ser dur acabar contracte a la Pobla i veure que no continuaria, en un moment en què tu tens perspectives de fer el salt a una categoria més alta”, explica l'ampostí, que va tancar una etapa de quatre cursos al filial del Nàstic però en va obrir una de nova a Ascó: “Vaig veure que el projecte era seriós i ho vaig acceptar amb il·lusió.”

Del seu fitxatge pel club verd fins ara ha passat una temporada i mitja en què el rendiment del veloç extrem –a la Pobla li van posar el sobrenom de la Bala de l'Ebre– ha anat creixent. Diumenge passat, per exemple, Bertomeu va marcar dos dels tres gols de l'Ascó i, amb vuit dianes, ja ha millorat el seu millor registre a tercera, que eren set gols (2013/14). La clau del bon moment, explica, és el context. D'entrada, viu el futbol d'una altra manera. Se'l pren de forma seriosa, però relativitza: “Ara, més que posar-me horitzons, el que faig és passar-ho bé i disfrutar. Carpe diem.” A això, s'hi ha de sumar que juga més alliberat, com a extrem, i la proposta de Santi Castillejo el beneficia: “Torno a estar en posicions ofensives, on em sento més còmode –l'últim any a la Pobla va jugar de lateral–, i a l'equip tenim bons passadors, que m'ho faciliten tot.”

Ambició a la Ribera d'Ebre