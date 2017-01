Amb un sac d'arguments

La lluita per l'ascens a segona A està tenint enguany pocs equips catalans implicats. Més enllà del Barça B, un conjunt que entrava en totes les travesses i ja és el líder destacat, tan sols el Badalona ha estat capaç fins ara de situar-se en la part alta i aguantar-hi. Després de la victòria de diumenge contra l'Hospitalet, el conjunt que entrena Manolo González és tercer i ha mostrat raons per ser ambiciós. De moment ha exhibit força arguments, i aquests són els principals.

L'augment en la partida del primer equip va permetre que José Ramón Precidado i Manolo González confeccionessin la plantilla amb més garanties. Es va fer un equip gairebé nou, ja que de l'any passat només queden Morales, Fran Grima, Rubén Canelada, Enric Pi, Maestre i Toni Lao. La política de fitxatges, que s'ha demostrat encertada –en això, més enllà d'una bona planificació hi té pes l'intangible de la sort– va ser la de combinar futbolistes de renom i qualitat contrastada, com els defenses Miquel Robusté, Moyano i Musa, amb jugadors el rendiment dels quals era més incert: o bé eren joves promeses, com Moha, o bé eren homes experimentats però que havien ofert un rendiment irregular en els últims anys, com és el cas de Gerard Oliva.

Un altre intangible és la mentalitat amb què s'ha afrontat la campanya. Hi ha fam. “L'any passat, quan vaig arribar a mitja temporada, hi havia poca ambició i en alguns moments semblava que si no guanyaves no passava res. Enguany, en canvi, de seguida ens vam començar a creure que podríem fer alguna cosa bonica i, de moment, estem complint”, afirma Enric Pi. Més enllà d'això, tots els jugadors remarquen el bon ambient que hi ha al vestidor.

Tot plegat ha repercutit amb claredat en el rendiment de l'equip. El tècnic fa un resum força clar de com ha transcendit el canvi de mentalitat a la gespa: “Només hem perdut dos partits en tota la lliga. Cal donar el mèrit als jugadors, que em fa la sensació que a Badalona la gent no és conscient ni valora el que tenim.”