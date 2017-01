Igualtat indestructible

El Prat continua sense guanyar –des de la jornada 10– però no cau en descens i el Badalona es manté en la tercera posició. Tots dos equips van signar un partit incòmode però molt igualat, ja que van gaudir d'ocasions per guanyar el matx, però en els últims metres cap dels dos va tenir l'habilitat per concretar.

El Prat va començar molt bé el partit i, ja abans del minut 5, Óscar Muñoz va disposar d'una gran oportunitat, però no va picar bé la pilota davant Morales. Amb els potablava sovintejant la zona de perill, el mateix Óscar Muñoz va marcar en un tir ras creuat després d'una assistència de Del Moral, però l'àrbitre va anul·lar la diana per forja de joc del davanter. El Badalona, a poc a poc, va agafar les regnes del partit i va tenir algunes ocasions, però Toni Texeira va estar atent blocant un xut de Sandro (23') i després aturant una rematada creuada de Robusté (29'). Al final del primer temps, Padilla va enviar per sobre del travesser una rematada amb el cap en una falta lateral.

En la segona meitat, el vent, el fred i la pluja van condicionar el desenvolupament del joc. En aquest marc, els de Manolo González van sortir més connectats en el segon temps i van posar prova, de nou, Toni amb un xut de Moha (51'). Amb l'alternança en les oportunitats, el xoc va continuar amb molta igualtat i Óscar Muñoz va estar a punt de desnivellar el marcador amb una rematada desviada al segon pal, després d'una altra assistència de Nacho del Moral des de la banda esquerra (68').

A mesura que s'apropava el final, els dos equips van anar perdent la precisió necessària en l'última passada i només el Badalona va tenir una darrera oportunitat per endur-se els tres punts, però el mitjapunta Sandro va enviar a fora una un xut des de lluny (77').