Un equipàs que ho té tot

Aquest Girona està fet a prova de bomba. Tant li és el rival, l'escenari i la climatologia. S'adapta a tot i se n'ensurt sempre. Ahir, l'equip va agafar la disfressa de gladiador per afrontar un duel en una mena de piscina que va requerir tota l'energia possible i fins i tot una mica més. I el va resoldre amb dos cops de cap en deu minuts de les seves referències ofensives, Longo i Sandaza. L'italià ja n'ha fet vuit i el toledà va marcar per quarta jornada seguida.

El 2-0 va significar el vuitè triomf del Girona en els nou últims partits (24 punts de 27), una ratxa mai vista a segona A i difícil de trobar a segona B i fins i tot a tercera. I el negoci va ser del tot rodó perquè el Getafe es va deixar dos punts a casa contra el Mirandés. Ja són dos partits d'avantatge respecte al tercer classificat (ara el Cadis), i encara que falten 60 punts per posar-se en joc, la cosa pinta especialment bé.

La intensa pluja que no va parar de caure en tot el dia no només va condicionar el partit, sinó també l'alineació. Pablo Machín va posar tot el múscul que va poder a la gespa, que ahir semblava uns aiguamolls. En un camp en bon estat, ni de conya Borja García hauria estat a la banqueta. Però ahir no tocava futbol, sinó lluita, joc directe i molta força física. I el tècnic va rescatar de l'ampli fons d'armari que té jugadors com Maffeo, Alcaraz i Longo, els quals, sense pluja, tenien més paperetes de començar el partit veient-lo des de la banqueta que no pas amb un paper d'actors principals.

Ni un minut va haver de passar per constatar tot el que ja s'intuïa en l'escalfament. Els 105x68 metres de Montilivi eren una caixa de sorpreses. Zones on la pilota es quedava frenada per les basses i zones on la pilota lliscava tant que la perdies de vista. Era essencial una bona lectura d'aquesta mena de camp de mines. I més que encertar, el més important era no fallar, perquè les errades es podien pagar caríssimes. Al darrere, cap dels dos equips es va estar per històries i el partit es va convertir en un autèntica prova per als abductors dels futbolistes, que no en van jugar ni una. A dalt, els grans recursos eren les accions d'estratègia –si la pilota aturada és important en tots els partits, ahir encara ho era més– i les centrades a l'àrea des de la llarga distància. Per això també era molt important dominar el partit i mantenir el rival lluny de la pròpia àrea.

El Sevilla Atlético va arrencar millor que no pas el Girona, però els locals no van trigar a equilibrar el partit i de mica en mica a aconseguir el domini. Fer mal ja era una altra cosa, perquè la defensa andalusa –els visitants es van plantar amb tres centrals, com els gironins– va estar infranquejable. I les ocasions van anar molt i molt cares.