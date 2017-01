Un avantatge confortable

Instal·lat en zona d'ascens directe a primera divisió des del 13 de novembre, el Girona encadena vuit jornades en el segon lloc. La setmana passada ja va començar a obrir forat, en deixar el Getafe quatre punts per sota, i aquesta ha accentuat la diferència, gràcies a la quarta victòria consecutiva i a l'empat dels madrilenys a casa contra el Mirandés. Els sis punts més que el tercer classificat –ara el Cadis– representen un bon coixí de seguretat per als de Pablo Machín, que afrontaran els pròxims partits amb la tranquil·litat que una relliscada no els farà perdre la posició de privilegi. D'entrada, l'equip blanc-i-vermell tindrà divendres a Elx l'oportunitat d'enllaçar la cinquena victòria en la lliga, el sostre del club des que es va instal·lar a la Lliga de Futbol Professional.

Poder defensar la zona d'ascens a primera amb sis punts de marge és poc habitual, sobretot per a un segon classificat, en una competició tan igualada. Són el doble de punts que el màxim avantatge que havia tingut el Girona ara fa dues temporades (tres punts més que el tercer en la desena i la catorzena jornada), la dels 82 punts a final de lliga. I això que va acumular vint jornades en llocs d'ascens (quatre primer i setze segon). En la temporada 2012/13, amb Rubi a la banqueta, els gironins van ocupar nou setmanes el segon lloc, però mai amb un marge superior als dos punts.

El ritme del Llevant és altíssim –tretze punts més que el tercer– però el Girona també fa temps que manté premut l'accelerador, amb vuit victòries en les nou últimes jornades. En aquest període, els gironins han obtingut cinc punts més que el Cadis i el líder. “El Llevant és molt regular des de la primera jornada. Nosaltres hem aconseguit aquesta regularitat més tard. Però la segona A és molt llarga i hem d'estar tranquils, preparant-nos dia a dia. Ja veurem on ens porta tot plegat”, reflexionava ahir el president, Delfí Geli, orgullós d'una altra resposta òptima de l'equip, aquesta vegada en un camp impracticable. “Era difícil i l'equip va guanyar, i no pas per sort, sinó per mèrits. Estem competint molt bé.” Geli considera que han de mantenir el discurs de la tranquil·litat, però espera que el coixí de punts serveixi per anar fent mal als perseguidors: “Hem d'intentar com a mínim no perdre aquest avantatge, i a veure si aconseguim que els rivals ho vegin com una paret, com una muntanya difícil de superar. Sempre és interessant en l'aspecte moral.”

Porta oberta