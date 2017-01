La primera victòria a fora, com a punt de partida

Li ha costat mitja temporada, però el Lleida ja ha arrencat. El conjunt de Siviero es va treure els fantasmes de sobre obtenint la victòria a domicili que tant se li resistia. Aquesta temporada encara no havia guanyat a domicili i era el pitjor visitant (4 punts) empatat amb l'Hospitalet. Precisament a la ribera del Llobregat, el Lleida va obtenir la victòria que li ha servit per estabilitzar-se a la zona còmoda de la classificació.

Tot i que van haver de patir, els homes de Siviero van demostrar capacitat per sobreposar-se a les dificultats. “La tendència de la primera volta era que aquest tipus de partits els perdíem”, afirmava Siviero sobre el xoc a l'Hospitalet, on van haver de sobreposar-se al gol inicial del rival i a l'empat a dos. “Competim millor i estem millorant en molts aspectes. Veiem que l'equip entén millor les situacions que es donen en el partit, i això ens permet tenir un present no relaxat però sí millor. La segona volta, això sí, serà molt dura”, afirma el tècnic.

L'aportació inesperada