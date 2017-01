Un segon amb números de líder

Des que la segona A té 22 equips (curs 1997/98), només en quatre ocasions el segon classificat ha tingut més bona puntuació en aquests moments de la lliga que la que té actualment el Girona, que transita a velocitat de creuer i ha obert forat respecte al tercer (6 punts) i sobretot respecte al setè (11 punts), tot i que la fase d'ascens sembla ara mateix un premi molt menor per a les aspiracions dels de Machín.

El Betis 2014/15 (43 punts), el Rayo Vallecano 2010/11 (46), la Real Sociedad 2009/10 (43) i el Recreativo 2005/06 (43) són els equips que es van plantar en la jornada 22 amb més punts que els que té ara el Girona. Tots ells van acabar pujant directament a primera divisió, i el Betis, la Real Sociedad i el Recreativo ho van fer, a més, com a campions.

El Llevant s'ha escapat set punts per sobre dels gironins –els valencians tenen tretze punts de marge respecte al tercer classificat– i els perseguidors ja donen la caça per impossible. El Girona tampoc no es fixa en el líder, però si manté la línia de regularitat actual es pot beneficiar de les esbatussades en la lluita per ficar el cap en el play-off, en què hi ha una dotzena de clubs involucrats (sis punts entre el sisè i el setzè).

Quan hi havia tres places d'ascens directe (fins a la temporada 2009/10), l'equip que va arribar a la jornada 22 classificat en segona posició va obtenir l'ascens en nou de les tretze ocasions. Amb l'actual sistema de competició i només dues places d'ascens directe, el segon classificat en aquest punt de la lliga va pujar directament en tres de les sis temporades: el Betis 2014/15, el Deportivo 2013/14 i el Rayo 2010/11. I els altres tres segons sempre van disputar el play-off (el Valladolid 2011/12, amb èxit).

Números de líder