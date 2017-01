Dianes en la progressió

Chrisantus, un dels fitxatges destacats de l'estiu, i Edgar Hernández, titular habitual la temporada passada, eren a principi de curs una competència dura per a Alfredo Juan Mayordomo, Máyor per ser el referent ofensiu del Reus. A l'inici de la segona volta, però, el davanter d'Asp s'ha consolidat com el punt titular. Máyor ha aprofitat les lesions de Chrisantus –va estar més de dos mesos de baixa després de fer-se mal en la segona jornada i ara torna a estar lesionat– i que Edgar no ha mantingut el nivell dels anys precedents, però sobretot s'ha sabut adaptar al futbol de Natxo González, que vol per als seus equips un punta lluitador, solidari i associatiu i que tingui un bon joc d'esquena a porteria i bona capacitat de rematada.

Máyor ha estat especialment decisiu en els dos últims partits, la victòria amb què el Reus va tancar la primera volta contra l'Almeria (1-0) i l'empat de diumenge passat contra el Mallorca (1-1), tots dos rivals de la zona baixa que els roig-i-negres fan bé de mantenir a distància. Han estat quatre punts que serveixen a l'equip roig-i-negre per consolidar-se en una bona posició, a un sol punt de les places de la fase d'ascens i amb vuit de marge respecte a la zona de descens. Contra l'Almeria, Máyor va rematar de cap una bona centrada d'Ángel des de l'esquerra, i en el partit contra el Mallorca, va aprofitar la indecisió dels centrals balears per endur-se la pilota i plantar-se davant Cabrero i superar-lo per baix. “Val la pena marcar quan això ajuda l'equip, com és el cas. Em quedo amb la feina de l'equip, amb la insistència”, deia Máyor després del partit contra l'equip mallorquinista.

Són cinc els gols marcats aquesta temporada per Máyor, segon màxim golejador d'un Reus que té en Fran Carbia el seu pitxitxi, amb sis. El davanter està a dos gols del seu sostre a segona A, els set que va marcar amb la Ponferradina la temporada 2012/13. A l'Alcorcón, equip del qual provenia quan va fitxar pel Reus l'estiu passat, va fer quatre gols en cadascuna de les dues temporades en què va militar.