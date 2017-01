Canvi de perspectiva

Tot i que en l'últim partit a casa, fa gairebé quinze dies, el Cornellà va trencar una dinàmica de sis partits sense vèncer, l'última derrota a Palma, contra l'Atlètic Balear, va frenar de nou un equip que, tot i començar la temporada amb bones perspectives, ha vist com les posicions d'ascens s'han anat allunyant. Així, després de sumar només set dels últims 24 punts en joc, el quadre del Baix Llobregat té ara la zona de play-off vuit punts per sobre, els mateixos que el separen de les places de descens.

“En els últims partits, tot i no oferir una mala imatge, no ens surten les coses com volem i ens està costant”, explica el davanter Enric Gallego, que diu que, tot i el sot de resultats, el bloc creu en la seva capacitat de reprendre la bona línia de resultats: “Dins el vestidor estem bé, hi ha un grup unit i confiem en nosaltres mateixos.” Una de les grans mancances de l'equip en aquest tram de lliga és la falta de punteria –cinc gols en vuit partits–, un fet que el pitxitxi de l'equip atribueix a la tendència: “No és una qüestió mental ni anímica, però és cert que quan no guanyes tot costa més.”

En aquest context, amb tot, l'equip afronta la segona volta amb una nova perspectiva. El Cornellà és més pragmàtic, pensa a salvar-se. “De la mateixa manera que la temporada passada vam començar pensant a salvar-nos i el pas de les jornades va fer-nos engrescar i pensar en el play-off, enguany vam començar amb una fita més ambiciosa com a equip i com a club i ara hem d'assumir amb naturalitat que l'objectiu ara ha de ser sumar els 45 punts com més aviat millor”, exposa amb franquesa Enric, que no abandona del tot la perspectiva ambiciosa: “Havent-hi tanta igualtat, guanyes tres partits i pots tornar a mirar cap a dalt.”

Contra els de sota