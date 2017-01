Les baixes, un fet habitual

Jorge Díaz ha estat sancionat amb dos partits per l'expulsió de diumenge contra el Mallorca. Segons recollia l'acta, l'extrem uruguaià va dir “Collons, àrbitre, quina merda que ens xiules!”, i el comitè li ha aplicat la sanció habitual quan es protesta de manera desconsiderada al col·legiat. Així, Jorge Díaz es perdrà el partit de dissabte a la tarda al camp del Mirandés i el del diumenge 5 de febrer contra el Getafe. Per als dos duels també seran baixa els lesionats Albístegui, que encara en té per a un mes, i Benito i Chrisantus, als quals falten un parell de setmanes per estar a punt.

Marcos Tébar, objectiu

El fet d'haver tingut baixes tota la temporada, i de no fer net, és una de les raons per les quals el Reus examina el mercat per si troba algun reforç abans que dimarts es tanqui el període per fitxar. Un dels objectius és l'exjugador del Girona i el Llagostera Marcos Tébar, que reforçaria un mig centre en què Folch i Garai no tenen descans i en què Rafa García i Albístegui no han comptat gaire com a alternativa.