Bon lloc per confirmar-ho

El Nàstic està en un punt clau de la temporada. Dissabte, a Lugo, va aconseguir la primera victòria amb Juan Merino a la banqueta –i la quarta de la temporada–, que va demostrar que l'equip grana no es dona per vençut. Es manté cuer, però té les places de descens a tres punts. Ara el Nàstic necessita confirmar que la reacció va de debò, ja que tornar a la dinàmica de resultats negatius el deixaria perillosament estancat en l'última posició. La sort per a l'equip grana és que afronta tres dels quatre propers partits al seu terreny de joc, de manera que se li presenta un oportunitat d'or per donar continuïtat al triomf de Lugo i deixar l'últim lloc i, fins i tot, les places de descens.

Es dona la circumstància que els tres propers equips que el Nàstic rebrà al Nou Estadi estan situats a prop de la zona perillosa, de manera que, si els derrota, l'equip grana aconseguirà involucrar-los del tot en la lluita per la permanència. Dissabte, els tarragonins reben l'Osca, un equip en regressió –dues derrotes seguides i dos punts dels últims dotze– que ha caigut fins a l'onzè lloc, amb cinc punts de marge respecte a la zona de descens. Després, el Nàstic visitarà el líder, el Llevant, intractable sobretot al seu camp, i, tot seguit, jugarà a Tarragona consecutivament contra l'Alcorcón, que té tres punts més que el dinovè, i el Numància, que té un punt més que els madrilenys.

El primer objectiu que es marca el Nàstic és deixar l'última posició –la plantilla considera que no ser cuers els alliberaria de pressió– i, el segon, abandonar la zona de descens. Els grana esperen aconseguir-ho en els propers quatre partits, especialment decisius. Miguel Ángel Cordero admet que “sempre és millor jugar a casa” i diu que ho han d'aprofitar per sortir dels últims llocs, ja que la situació es veuria d'una altra manera, mentre que Mossa demana el suport de l'afició.