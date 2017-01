Alternativa confirmada

Alberto Benito va ser en la primera volta un dels jugadors més destacats del Reus, sempre titular fins a la jornada 19, amb gairebé tots els partits complets. El lateral dret d'Altafulla havia demostrat una gran capacitat ofensiva, amb molt de recorregut per la banda, bones centrades i el gol recordat de la primera jornada a Mallorca. És per això que la seva lesió, abans del primer partit de l'any, va preocupar. L'altre lateral dret de la plantilla, Joan Campins, tenia tot un repte a davant. Només havia disputat 27 minuts quan el 6 de gener, al terreny de joc del Valladolid, va sortir de titular en el lloc de Benito. De seguida, el mallorquí va demostrar una ràpida integració a l'equip roig-i-negre i, sobretot en els dos partits següents a casa, contra l'Almeria i diumenge contra el Mallorca, va mostrar un bon nivell. Fort en defensa, va deixar clar que també dona projecció ofensiva a la banda dreta.

“Sempre s'ha d'estar preparat perquè mai saps quan et toca jugar. Sí que és veritat que fins ara havia jugat poc, però també ho és que Benito ho estava fent molt bé”, afirma Campins, nascut fa 21 anys a Sa Pobla. Format al Mallorca, va fitxar l'estiu del 2013 pel Barça, club en què, durant la primera temporada, va alternar el juvenil i el filial. En la segona va tenir problemes amb les lesions i en la tercera, la passada, va jugar la primera volta amb el filial a segona B i la segona amb el Saragossa, en la categoria de plata. “L'any passat ja va jugar uns quants partits a segona A amb el Saragossa i, a més, ve del Barça, de manera que té els fonaments i els conceptes”, afirma el tècnic, Natxo González, que destaca que és un futbolista que sempre està a punt per competir, encara que no estigui jugant. Campins va començar la seva carrera, sobretot a Mallorca, jugant d'extrem, de manera que sap com afrontar les situacions ofensives que se li presenten en els partits. A Benito, li falten encara un parell de setmanes per estar recuperat i disputar el lloc a Campins.