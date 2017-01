La incomoditat d'Anduva

Anduva, des que s'ha consolidat com a estadi de segona A, és una de les proves de nivell, de fortalesa, de capacitat de patiment, per als equips de la categoria. S'hi viu un bon ambient, les condicions meteorològiques –fred i pluja, moltes vegades– hi posen un punt d'èpica i el sistema de joc que usava Carlos Terrazas i que el tècnic actual, Javier Álvarez de los Mozos –tercer tècnic de la temporada comptant, entremig, Claudio Barragán–, també fa servir –tres defenses i una bona acumulació de futbolistes al mig del camp– fa que els partits siguin intensos i d'anada i tornada, en què la falta de concentració es paga cara. El Mirandés, a més, està en crisi i vol retrobar la identitat de local temible per sortir de la zona de descens. És, per tant, un bon examen per a un Reus que ha recuperat el nivell en atac –li continua costant marcar, però en els últims partits ha creat més joc ofensiu– i que es manté fort en defensa.

“Els partits del Mirandés tenen moltes arribades a les àrees, i cal controlar-ho, una cosa gens fàcil. Acumulen molta gent per davant i has d'estar concentrat en defensa, i quan recuperes hi ha possibilitats de contraatac. És difícil que sigui un partit pausat. A veure com ens hi adaptem”, explica Natxo González, satisfet amb el nivell del seu equip en els dos últims partits a casa (4 punts) però conscient que l'han de continuar mostrant cada cap de setmana. El tècnic basc, que té les baixes dels lesionats Benito, Albistegui i Chrisantus i del sancionat Jorge Díaz, no farà, en principi, gaires canvis en l'onze inicial. González espera del seu equip la versió sòlida habitual i més verí a l'àrea rival. “Ens espera un partit de màxima dificultat. Res de nou a la categoria”, sentencia l'entrenador roig-i-negre.