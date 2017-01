Perduts enmig de la grisor

El Girona va estar ahir tan lluny de la victòria com semblava estar-ho de la derrota abans de rebre una estocada d'aquelles que et deixen glaçat. En el minut 85, la sensació era que ni jugant tres dies cap dels dos equips seria capaç d'alterar el 0-0, possiblement el resultat que millor hauria reflectit un partit espès, poc agraït per a l'espectador i molt més tàctic que cap altra cosa. I el desenllaç també va ser el més inesperat perquè l'Elx semblava que es conformava amb el punt i el Girona, almenys sobre el paper, havia posat una mica més de pebre en atac, tot i que la ceguesa ahir dels blanc-i-vermells de tres quartes parts de camp en amunt va ser màxima.

La derrota va tallar una sèrie de quatre victòries seguides i va estroncar la possibilitat d'igualar la millor ratxa de triomfs. Però no sempre seran flors i violes i algun dia havia d'ensopegar, i el Girona d'ahir es va semblar ben poc al Girona d'altres tardes. Defensivament va estar a l'altura, però ofensivament va estar a anys llum de la seva millor versió. L'1-0 va trencar la possibilitat de clavar una descomunal garrotada moral al Getafe i al Cadis, que demà tindran l'oportunitat de retallar tres punts als de Pablo Machín.

L'Elx, com ja havien fet altres rivals del Girona, es va plantar sobre la gespa amb tres centrals i va sortir força accelerat. Les urgències manaven i els locals no estaven ni de bon tros en condicions de regalar minuts. Ben al contrari que els de Pablo Machín, que van jugar d'entrada a veure-les venir i es van estimar més madurar el partit i esperar que el rival s'equivoqués.

El control del partit va ser local tot i que en el mig del camp la superioritat numèrica era del Girona (l'Elx jugava amb dos puntes i els visitants, amb un). Tot i això, va fer la sensació que les dues línies que Toril va teixir al mig (Dorca i Pelayo per darrere i Pedro, Fabián i Iriondo més avançats) van estar millor que no pas els visitants, que no van acabar d'agafar-li el fil al partit. Aday i Cifu van obrir el camp tant com van poder, però van tenir poc protagonisme. Sandaza va estar massa sol a dalt. Portu i Borja van rebre poques pilotes a tres quartes parts del camp. I Pere Pons i Granell no es van associar ni amb els carrils ni amb els mitjapuntes. El Girona va acabar fent un joc massa directe i els jugadors van estar massa lluny els uns dels altres a l'hora d'aconseguir accions de superioritat. L'Elx, en canvi, va acumular més jugadors per dins i va tenir millor tracte amb la pilota que no pas els gironins en la primera part. Per sort, van topar amb un equip defensivament ben organitzat i gairebé totes les aproximacions locals, que van ser unes quantes, van acabar en “uis” i en “ais”. René pràcticament no es va haver d'embrutar ni d'intervenir, tot i que el possible 1-0 va estar sempre més a prop que no pas el possible 0-1. Amb aquests paràmetres, el 0-0 del descans no era cap mal negoci per als gironins.