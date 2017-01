El Nàstic no passa de l'empat a casa contra l'Osca (0-0)

El Nàstic no ha passat de l'empat sense gols al Nou Estadi contra l'Osca, en un partit igualat i amb poc joc ofensiu. Els grana, sense idees ni fluïdesa, no han pogut donar continuïtat a la victòria de la setmana passada a Lugo.

Els dos equips han sortit al camp amb un sistema similar –tres centrals i dos carrilers– i força acumulació de jugadors a la zona central, fent el partit de mal dominar. Al Nàstic li ha costat trobar espais a la mitja punta, on buscava Emana, i les ajudes defensives feien complicat entrar per les bandes. En la primera meitat, el Nàstic, intens, ho ha intentat amb algun xut llunyà, com els de Muñiz de falta i Emana, i l'Osca, amb alguna acció una mica més trenada, com la que ha acabat amb el xut de David López i el rebuig en el cos d'un oportú Luismi.

La segona meitat ha tingut poca història perquè s'ha imposat el bon posicionament defensiu de l'Osca davant un Nàstic sense profunditat, que no ha trobat espais i amb prou feines ha portat perill a la porteria rival, més enllà d'alguna centrada més o menys ben intencionada. Quasi no ha xutat.