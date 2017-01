Tan diferents, tan iguals

El Barça B i l'Alcoià comparteixen poques coses més que la lluita per la primera posició. Mentre l'un, equip jove i descarat, busca la virtut a través del bon tracte de la pilota; l'altre, conjunt conservador i veterà, apel·la a l'esforç defensiu per tirar endavant els partits. I a tots dos els ha anat prou bé en la classificació. Però al llarg de la temporada també han demostrat ser dos conjunts extraordinaris a pilota aturada. I ahir en van fer gala en el duel pel lideratge que tots dos van protagonitzar. Una falta lateral rematada per David Torres (52') i un lliure directe de Gumbau (88') van establir el repartiment de punts, que no deixa content ningú: el Barça B va quedar desbordat per la feina defensiva del rival i l'Alcoià va tenir el triomf a tocar.

Els de Seligrat van establir un domini sibil·lí del qual el Barça no es va poder desempallegar. El resultat va ser que els blaugrana van tenir oportunitats amb comptagotes en el primer temps, tan sols una diagonal d'Alfaro (22') blocada per Bañuz i un lliure directe molt desviat (38'). L'Alcoià tampoc es va apropar gaire a l'àrea rival abans del descans: un xut d'Álvaro enverinat (29') i un servei de Torres aturat per Suárez (40').

La carn a la graella