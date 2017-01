Una inauguració rodona

Va ser una inauguració com Déu mana. Després de dues dècades esperant un nou estadi, el Badalona va estrenar per fi la seva nova casa i ho va fer de la millor manera: amb un triomf tan ajustat com just que el consolida encara més en la zona de play-off. Els escapulats en van fer prou amb un gol de penal d'Iván Agudo en la primera part i amb la solvència defensiva en la segona per amarrar la victòria. Tot plegat, davant de 4.000 espectadors. Demanar més, difícil.

Amb un camp nou de trinca, que feia goig ja que estava gairebé ple –un fet rar en el món de la segona B–, l'interès en els primers minuts va estar més a la graderia que a la gespa. Era més entretingut contemplar els detalls de l'estadi nou que no pas el partit. Els dos conjunts van plantar-se amb un dibuix similar, amb la defensa de tres homes reforçada per dos carrilers, i d'entrada no es van veure ocasions. Les primeres aproximacions, en tot cas, van ser d'un Badalona més ambiciós. Qui va avisar Andrés va ser Moha, però, primer, la seva rematada de cap forçada es va perdre per sobre la porteria i, després, el porter blanc-i-blau va blocar atent. Aquestes dues accions van ser el preludi de l'1-0, que va arribar des dels onze metres després que Antonio Cristian fes caure Robusté dins l'àrea (33'). Iván Agudo va prendre la responsabilitat i va obrir la llauna amb un xut ras i col·locat, fora de l'abast d'Andrés. Segurament en aquell moment no hi va caure, però el mig ofensiu castellonenc acabava de fer una diana històrica que va fer que l'Espanyol B s'espavilés. Així, els de David Gallego es van començar a plantar amb més regularitat al voltant de l'àrea rival. Els va mancar, això sí, el punt de clarividència que cal per igualar el marcador.

S'imposa la solidesa