Bones notícies a Anduva

L'empat de dissabte al camp del Mirandés va deixar un bon gust al Reus, perquè va arribar en els últims minuts, perquè permet mantenir a distància un dels equips de la zona baixa i perquè allarga la dinàmica positiva dels últims partits, que fa que l'equip roig-i-negre estigui a dos punts de les places de fase d'ascens i a vuit de les de descens. I, a més, perquè va deixar diverses notícies positives pel que fa a alguns futbolistes que el Reus necessita a ple rendiment en una segona volta que es presenta més exigent que la primera.

David Querol, un dels fitxatges destacats de l'estiu i que en la primera volta no va tenir gaire continuïtat a causa, principalment, dels problemes físics, va marcar a Anduva el seu primer gol de la temporada. Querol, que va fer molts gols en la primera etapa al Reus (28 del 2008 al 2011), encara no s'havia pogut estrenar en la segona i, per fi, a Anduva, va poder dedicar el gol al seu amic Jordi Pitarque, amb qui va coincidir a l'equip roig-i-negre i que va morir el 2010. Querol espera tenir més continuïtat a partir d'ara –a Miranda de Ebro va jugar, tot just, el setè partit com a titular i el primer sencer– per incrementar els seus números i ajudar a consolidar la trajectòria del Reus.

El gol de Querol es va produir en el minut 83, quan feia un estona que l'equip de Natxo González havia millorat gràcies a l'entrada, en la segona meitat, de Guzzo i Vítor. El tècnic basc volia més possessió de pilota i millorar en la creació, i els dos portuguesos van complir amb la missió encomanada. Guzzo, que ha aparegut poc fins ara, ja que el d'Anduva va ser tot just el seu cinquè partit –mai com a titular–, i de l'últim en feia dos mesos i mig, va participar en l'acció del gol dels reusencs. El jove migcampista va arribar en l'últim dia del mercat d'estiu, la qual cosa va fer que partís amb desavantatge i que li costés entrar a l'equip. Vítor, per la seva banda, acaba de superar la segona lesió de la temporada i a Anduva va tenir minuts per segon partit consecutiu. En tots dos no va trigar a posar-se l'equip a l'esquena. El Reus ha trobat a faltar fins ara el mitjapunta, un dels seus futbolistes de més qualitat.