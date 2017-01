Sense grans revolucions

A tercera, el mercat no s'atura al llarg de tota la primera meitat del curs, però el cert és que en els últims dies de gener s'acostumen a fer la majoria de moviments. Enguany, però, cap equip ha fet cap gran revolució i la majoria han optat només per retocar alguns detalls. El Castelldefels, l'Europa i el Sabadell B són els que més jugadors han incorporat en aquest darrer mes, amb un Terrassa que també ha hagut de moure fitxa per culpa de la plaga de lesions que ha tingut l'equip.

L'últim dia de mercat va seguir en la mateixa tònica que tot el mes; pocs moviments i no gaire destacats. Segurament, el gran nom d'ahir va ser el d'Ernest Forgas (Prat) que arriba al Peralada per substituir Keita, segon màxim golejador de l'equip (9), que se'n va a l'Atlètic Saguntí. També de segona divisió B, el Sant Andreu va anunciar la incorporació de Robert Simón (Llagostera), mentre que el cuer, el Sabadell B, necessitat de gent en atac, va incorporar Guille Sarmiento, del Santfeliuenc. El Castelldefels, per la seva banda, va anunciar el fitxatge de Makaay, després que aquest arribés a un acord per marxar del Sant Andreu. La cessió d'Enric Vega del Terrassa a la Muntanyesa, l'arribada d'Adrián Saballs al Júpiter i de Facu a la Pobla són alguns dels altres moviments del dia d'ahir.

Ball a les porteries