“El model de joc em va bé”

“Si bé no teníem la necessitat de reforçar-nos, estàvem atents al mercat per millorar la plantilla, i Marcos Tébar ha estat una bona oportunitat que se'ns adapta a la perfecció, tant en l'aspecte esportiu com en l'econòmic.” Sergi Parés va explicar ahir, durant la presentació de l'únic fitxatge d'hivern del Reus, les raons d'una operació que ha permès que l'equip roig-i-negre reforci el mig del camp amb un futbolista que li dóna, segons el director esportiu, “sortida de pilota, joc aeri, lideratge positiu i experiència en situacions de tots els colors en la categoria”. Marcos Tébar, que ahir ja es va entrenar amb el seu nou equip amb l'objectiu d'agafar aviat el ritme de competició adequat, va assegurar que el perfil del club –“és petit però seriós i s'hi fan les coses bé”– i el model de joc de l'equip –“li agrada manar amb la possessió, jugar la pilota des del darrere”– el van atreure de seguida i per això va acceptar l'oferta reusenca. Tébar espera aportar al Reus el bagatge acumulat en tres anys i mig a segona divisió A amb el Girona i mig més amb el Llagostera, sempre amb molt de protagonisme; en la campanya a primera amb l'Almeria, i en les aventures a Anglaterra i a l'Índia, país que va abandonar fa un mes.

Marcos Tébar serà una alternativa per a Ramon Folch i López Garai al mig centre –té, segons Parés, un perfil molt similar al del basc– i també haurà de competir amb Álex Albistegui, ara lesionat. L'altre mig centre de la plantilla roig-i-negre era Rafa García, al qual van donar la baixa abans del tancament del mercat per poder incorporar Tébar. El president del Reus, Xavier Llastarri, va elogiar el de Ciudad Real, al qual va agrair els serveis prestats, sobretot en l'objectiu de l'ascens: “Va fer un partit memorable al camp del Racing.” Rafa García no va trobar cap sortida abans de dimarts, però com que ara està a l'atur es pot incorporar a qualsevol equip amb fitxes lliures.