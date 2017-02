Reformes de gener

El Nàstic ha utilitzat el mercat d'hivern, que dimarts va tancar amb quatre incorporacions i cinc baixes, per reforçar una plantilla que, en la primera volta, havia patit les conseqüències d'una política de fitxatges desencertada durant l'estiu. Llavors, el Nàstic va incorporar diversos futbolistes joves i provinents d'altres lligues que no s'han adaptat a l'equip grana i a la segona A com s'esperava. Així, el club tarragoní s'ha desprès aquest gener de Rharsalla, ha cedit Maloku i Kakabadze i hauria fet el mateix amb Zahibo si se li hagués trobat equip abans del tancament del mercat. Lopo i Saja, fitxats amb un perfil molt més experimentat, són els altres jugadors als quals s'ha rescindit el contracte recentment.

Els quatre reforços de gener, firmats tots a principis de mes, no van trigar gens a entrar a l'equip i, de fet, n'han tingut prou amb quatre setmanes per jugar tant com els futbolistes que han marxat en mitja lliga. Sense comptar el porter Saja, fitxat per substituir Reina durant la seva lesió, sumant els minuts de Lopo, Kakabadze, Rharsalla i Maloku surt una xifra molt similar, fins i tot més baixa (1.115 minuts), que sumant els de Perone, Luismi, Emana i Barreiro (1.163). Així, el Nàstic ha millorat el nivell i la competència dins l'equip, tot i que a Merino li ha faltat una peça. Malgrat que està satisfet amb la plantilla, demanava un lateral dret per fer la competència a Valentín. El club no volia fitxar més, però li va sortir a última hora l'oportunitat d'incorporar, cedit pel Saragossa, Isaac Carcelén. Amb els dos clubs d'acord, el futbolista es va negar a abandonar l'equip aragonès, on ho té magre per jugar.