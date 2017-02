Cent cites de bronze

No és un clàssic, però ha deixat de ser un novell. El Cornellà va complir diumenge passat el seu partit número 100 a segona divisió B, i ho va fer amb una victòria contra l'Atlètic Llevant. Ja comença a quedar lluny aquell equip que l'any 2014 treia el cap a la categoria de bronze. Una quimera per a un club que històricament havia jugat en el futbol regional i que s'havia anat consolidant a tercera divisió amb el canvi de segle. “Quan jo hi vaig arribar, l'equip estava a primera catalana, i recordo que l'objectiu era l'ascens a tercera”, explica el capità i baluard del Cornellà, David Garcia, orgullós amb el creixement que ha viscut l'entitat: “Llavors era inimaginable pensar que l'equip estaria on està ara, però hi ha hagut un procés de professionalització que ens ha permès complir 100 partits a segona B... i els que encara han d'arribar.”

En aquestes dues temporades i mitja, David Garcia explica que el que més ha canviat ha estat la infraestructura. “Al principi ens entrenàvem compartint camp amb el juvenil, i ara ja tenim tota la superfície per a nosaltres”, recorda Garcia, que afegeix: “A més a més, ara hi ha més membres al cos tècnic i s'ha millorat en els desplaçaments, fet que converteix el Cornellà en un club atractiu per a jugadors destacats de la categoria.”

A l'hora de rememorar aquesta trajectòria a segona B, el capità verd té dos moments marcats de manera especial: “La salvació agònica en la primera temporada contra el Lleida i, la temporada passada, la victòria al camp del Reus, que va fer que ens adonéssim que podíem lluitar a la part alta.”

El referent d'una època