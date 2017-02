L'Hospitalet, incapaç de batre la resistència

L'Hospi d'Ismael García va millorar la lamentable imatge que havia ofert set dies abans al Prat, per bé que la millora no li va servir per guanyar ni per sortir del descens. En un duel directe contra l'Espanyol B, els riberencs van dur el pes del partit i van gaudir de les millors ocasions, especialment arran de l'expulsió de l'espanyolista Pipa quan encara no s'havia arribat a la primera mitja hora de partit.

La doble groga al defensa blanc-i-blau va marcar la sort del partit, en què la superioritat numèrica va accentuar el domini dels riberencs, que no van trobar la manera de batre Andrés. Tot i això, va ser l'equip de David Gallego qui hauria pogut encetar el marcador en una rematada d'Álex Bermejo, que va enviar la pilota fora quan ho tenia tot a favor per batre Dani Mallo (24'). Arran de l'expulsió de Pipa, l'Hospi va fer una passa endavant, però ni Porcar (33') ni Salinas (39') van estar encertats a l'hora de resoldre les ocasions de què van disposar.

A la represa, el domini local va intensificar-se sense que això comportés una major efectivitat de cara al gol. Especialment desesperant va ser el partit de Salinas, que tot i fer-se un fart de córrer no va tenir el dia: el davanter riberenc va fallar un gol cantat en el minut 46, amb una rematada de cap massa creuada; va posar a prova Andrés amb un xut ras (60') i va fer impactar l'esfèrica al pal dret de la porteria visitant al pas pel minut 90. Tot això, mentre l'Espanyol B es va conformar durant tot el xoc amb el punt, ateses les circumstàncies.