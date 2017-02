Els empats mantenen el cuer lluny de la salvació

Amb les estadístiques a la mà, hi ha dues lectures pel que fa als sis partits del Nàstic dirigits per Juan Merino: la positiva, segons la qual només hi ha una derrota (el 2-1 al camp del Llevant), i la negativa, la que recorda que els grana només han guanyat un partit (el 2-3 a Lugo). Però entre les dues maneres de veure les coses hi ha la realista, la que subratlla que en situacions com les de l'equip grana, cuer, els empats serveixen de poc. Després d'igualar a gols als camps del Tenerife (1-1) i de l'UCAM (1-1) i a casa contra l'Osca (0-0), el Nàstic va tornar a empatar dissabte al Nou Estadi, en un mal partit contra l'Alcorcón (1-1). Abans de la jornada, els grana estaven a cinc punts de la zona de salvació, la mateixa distància que hi ha després, una vegada completada amb els resultats d'ahir.

Quan Vicente Moreno va deixar de ser-ne l'entrenador, el Nàstic estava a sis punts de la zona de permanència. Després dels sis partits amb Merino (7 punts de 18 possibles), la distància només s'ha vist reduïda en un punt. Ara pren una rellevància especial el proper duel, dissabte a la tarda contra el Numància a Tarragona.