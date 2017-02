La dificultat de fer net

El Reus està protagonitzant una temporada millor de l'esperada, i això que en totes les jornades ha tingut baixes i alguns futbolistes que es poden considerar importants s'han perdut uns quants partits. Chrisantus, un dels fitxatges destacats de l'estiu, només ha participat en set partits, ja que ha tingut dues lesions, la segona de les quals el manté actualment fora dels terrenys de joc. Querol ha tingut molèsties durant la primera volta, David Haro no va debutar fins a la tretzena jornada, jugadors com ara Olmo, Benito i Albistegui han estat al voltant d'un mes de baixa per lesió...

L'absència més sensible que ha tingut el Reus aquesta temporada, però, és la del mitjapunta portuguès Vítor Silva. Clau la temporada passada i amb experiència en la primera divisió portuguesa, hi havia moltes ganes de veure'l dirigint el joc ofensiu del Reus a segona A, però només ha jugat quatre partits (les jornades 11, 12, 22 i 23) i mai com a titular. Va trigar a debutar a causa d'uns problemes al genoll dret, després es va lesionar un turmell i ara torna a tenir molèsties al genoll i per això s'ha perdut els dos últims partits, malgrat que ja havia tornat a jugar després de la lesió al turmell. En principi es perdrà el partit de diumenge a Cadis, ja que no hi ha un termini de recuperació clar. És una dolença complicada que necessita temps.

Per al duel al Nuevo Carranza, Natxo González recupera el central Atienza i el mig centre López Garai, que van ser baixa per sanció a Sòria. És probable que tots dos tornin a la titularitat substituint Babic i Marcos Tébar, respectivament.