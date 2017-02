El pes en or d'un altre gol de Boris

per dues grogues, al visitant Fran Manzanara (93').

GAVÀ: Craviotto, Joel, Carles Mas, Mario, Enric, Pla, Reche, Niko Kata (Sascha, 65'), Álex (Zak, 74'), Boris i Héctor Camps (John, 81'). ATLÈTIC LLEVANT: Sotres, Shaq (Álex Gil, 72'), Aly, Álvaro Moreno, Fran Manzanara, Ribelles, Ito, Pepelu (Arturo Molina, 58'), Allyson (Joel, 63'), El Hacen i Manu Viana. GOLS: 1-0 (51') Niko Kata. 1-1 (75') Arturo Molina. 2-1 (93') Boris, de penal. ÀRBITRE: Ruiz Aguilera. T.G.: als locals Reche i Pla, i als visitants Ito, Manu Viana, Aly, El Hacen i Sotres. T.V.: per dues grogues, al visitant Fran Manzanara (93').

gavà 2 atl. llevant 1 GAVÀ: Craviotto, Joel, Carles Mas, Mario, Enric, Pla, Reche, Niko Kata (Sascha, 65'), Álex (Zak, 74'), Boris i Héctor Camps (John, 81'). ATLÈTIC LLEVANT: Sotres, Shaq (Álex Gil, 72'), Aly, Álvaro Moreno, Fran Manzanara, Ribelles, Ito, Pepelu (Arturo Molina, 58'), Allyson (Joel, 63'), El Hacen i Manu Viana. GOLS: 1-0 (51') Niko Kata. 1-1 (75') Arturo Molina. 2-1 (93') Boris, de penal. ÀRBITRE: Ruiz Aguilera. T.G.: als locals Reche i Pla, i als visitants Ito, Manu Viana, Aly, El Hacen i Sotres. T.V.: per dues grogues, al visitant Fran Manzanara (93').

El Gavà va aconseguir una victòria vital contra un rival directe, l'Atlètic Llevant, que li permet sortir de la zona de descens. Els tres punts, a més, van arribar de manera agònica, gràcies al gol de penal del pitxitxi blaugrana, Boris Garrós, en el minut 93.

En la primera part, es va notar que els dos rivals sabien què s'hi jugaven i es van dedicar més a contenir que no pas a atacar. Fins al descans només hi va haver dues aproximacions per banda. Pla i Niko Kata van xutar massa alt en les jugades més destacades del Gavà, mentre que a l'altra àrea Allyson va fer una rematada massa creuada.

La segona part va començar amb els millors minuts del Gavà, que va protagonitzar un quart d'hora amb presència ofensiva i que de seguida va trobar premi: passada en profunditat d'Enric –el millor del Gavà–, deixada de Boris a la frontal i xut ras de Niko Kata, a la dreta del porter Sotres. Poc després, el mateix Kata va tenir el segon a tocar en una rematada de cap a centrada de Boris. Però el domini del Gavà es va anar diluint i el filial granota va començar a crear perill. Després d'un avís de Joel, que va fer lluir Craviotto, Arturo va fer l'empat amb un xut des de la frontal. Amb el Gavà tocat, Craviotto va salvar l'1-2 davant Álex Gil. El partit es va trencar en l'últim quart d'hora, amb més domini visitant, però amb internades d'Enric per l'esquerra que mantenien vius els locals. El 2-1 va ser fruit d'una gran acció d'Enric completada amb una assistència a Boris, que va ser objecte de penal. Ell mateix no va fallar el llançament. Fruit de la tensió del moment, el tècnic del Gavà, Óscar Mena, va haver de ser atès pels serveis mèdics, sense més conseqüències.