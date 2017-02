Control sense gol

El Llagostera va empatar sense gols al camp de l'Atlètic Balears. Els gironins van fer un partit seriós, sobretot en defensa, i van saber treballar de valent i amb solidaritat per, com a mínim, obtenir un punt a domicili –no guanyen a fora des del 2 de novembre, a Sabadell– i intentar fer-lo bo diumenge vinent contra el Mallorca B, un rival directe (a les 12 h).

Oriol Alsina i la resta del cos tècnic del Llagostera coneixien perfectament el rival al qual s'enfrontaven i les condicions del terreny de joc de Son Malferit. Conscients que el matx es decidiria per petits detalls i que el físic imponent dels balears s'havia de contrarestar com fos, l'onze inicial dels gironins ja mostrava pistes de les consignes que hi hauria damunt el terreny de joc. El Llagostera va sortir a jugar amb quatre laterals (Chica, Albarrán, Valentín i Fuster), dos centrals (Diego i Samu), un pivot defensiu (Vivi) i un sol punta (Manel), tot en ordre. En el primer minut, Manel Martínez va aconseguir baixar amb el cap una pilotada i Pitu, que no s'ho va pensar, va engaltar un xut des de la llarga distància. Els minuts passaven i les arribades dels dos equips eren escasses. El joc directe, els refusos i les segones jugades van ser el plat del dia. De fet, en una d'aquestes, Vallori gairebé sorprèn Moragón. El central va pentinar l'esfèrica després que el porter sortís tard amb els punys (7').

L'Atlètic Balears intentava generar perill amb la profunditat de Vich, el seu carriler dret, que desdoblava de meravella i feia anar de bòlit Fuster i Valentín. En el 16', precisament Vich va fer una gran centrada que, per sort, no va trobar rematador dins l'àrea, tot això en un tram del partit en què el Llagostera controlava bé el rival i tenia com a principal premissa no patir, sobretot, en la seva àrea.

L'estratègia va ser un dels ingredients principals del matx. I és que, en el 26', el Llagostera va gaudir de la millor ocasió, quan una falta servida per Marc Martínez va acabar al cap de Diego, que la va posar dins de l'àrea petita, i Albarrán va xutar. L'esfèrica la va aturar Aulestia, ben col·locat. Abans del descans, amb els gironins encara més còmodes damunt la gespa, una incorporació d'Albarrán des de la dreta va acabar amb una rematada de primeres de Manel, que va topar amb les cames d'un defensor (45'), una llàstima.

Sense patiments ni riscos