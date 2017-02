L'Ascó, imparable a casa, se situa tercer

L'Ascó va prendre ahir el tercer lloc al Vilafranca després d'una victòria treballada contra el Vilassar, la novena seguida a casa.

El partit va començar molt bé per als locals, ja que Guiu, amb una rematada esplèndida, va fer el primer gol en el cinquè minut de joc. El gol va donar tranquil·litat a l'Ascó per controlar el partit, però els visitants, que van demostrar ser un dels millors equips que ha passat pel municipal asconenc, també van generar joc ofensiu, que va provocar que l'Ascó s'hagués d'esmerçar en defensa perquè les ocasions no fossin clares. L'Ascó era més incisiu i va tenir alguna bona oportunitat de gol abans que Artur Gòdia marqués el segon gol local amb una rematada de cap dotze segons abans del descans.

En la segona part, el Vilassar es va anar estirant de mica en mica i va arribar amb més claredat a la porteria de Sergio, que va haver d'intervenir diverses vegades per no encaixar cap gol. L'Ascó també va portar perill a la contra, però fins al final el marcador no es va moure.