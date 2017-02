Una llosa menys

Juan Merino va dir, el dia que va ser presentat com a substitut de Vicente Moreno a la banqueta del Nàstic, que el primer objectiu que es marcava era que l'equip abandonés l'últim lloc de la classificació, per deixar de ser el rival que tothom vol vèncer i treure's de sobre la llosa pesant d'una posició dura anímicament. Set jornades després de la seva arribada, el propòsit s'ha complert i el Nàstic ha deixat de ser cuer, una posició en la qual es va situar en la cinquena jornada i que, abans de diumenge, només va abandonar momentàniament en la jornada 16, el 27 de novembre. Quasi tres mesos després, la victòria de dissabte contra l'Alcorcón, la cinquena de la temporada i la primera per més d'un gol de diferència, li va permetre situar-se penúltim, gràcies també a la derrota de l'Almeria, nou cuer, a Tenerife.

Per al Nàstic, deixar la cua és un alliberament i ha de ser un punt de partida. “És dur ser el cuer, ens traiem un pes de sobre. Estem contents, però encara no hem fet res”, va dir després del partit contra l'Alcorcón un dels golejadors, Sergio Tejera. L'altre, Miguel Ángel Cordero, va assegurar que la victòria va valer més de tres punts: “La necessitàvem molt, i ens la mereixíem. Ens ha alliberat.” Cordero espera que sigui l'inici d'una ratxa positiva, igual que Juan Merino. El tècnic andalús considera que el fet d'anar escalant posicions fa que un equip jugui més tranquil, i està convençut que el Nàstic anirà progressant: “Aquest equip està capacitat per jugar millor i estar més amunt.”

Tot i que les sensacions futbolístiques no són per tirar coets, els números estan de moment al costat de Juan Merino. Si amb Vicente Moreno el Nàstic va aconseguir 16 punts de 57 (menys d'una tercera part dels disputats), amb l'andalús n'ha obtingut 10 de 21 (gairebé la meitat). Si mantingués exactament aquest mateix ritme en les 16 jornades que falten aconseguiria 23 punts més i, per tant, acabaria la lliga amb 49 (la permanència se sol assegurar amb uns 50). El ritme dels cinc últims partits (8 de 15) és encara millor.