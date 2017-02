Un avantatge per a privilegiats

No és ni de bon tros el forat que ha obert el Llevant, que fa tota la pinta que no s'haurà de preocupar gens ni mica encara que tingui algun sotrac, però el Girona ha agafat un senyor marge que ha acabat d'alimentar les expectatives d'èxit a Montilivi. L'equip blanc-i-vermell s'havia fixat l'objectiu d'arribar als duels directes contra el Getafe i el Cadis a Montilivi mantenint un avantatge còmode, i quinze dies abans de rebre els madrilenys ha assolit una diferència més pròpia d'un líder que d'un segon classificat. Amb vuit punts d'avantatge, el Girona, que no ha enllaçat dues derrotes en tota la lliga, augmenta el marge d'error i, òbviament, les possibilitats d'acabar la temporada amb festa grossa.

Falten encara 16 jornades (48 punts en joc), però les experiències anteriors a la categoria –des que hi ha 22 equips– juguen a favor dels gironins. Només hi ha un equip que, després d'haver superat 26 jornades amb vuit punts de marge respecte al primer, no va assolir l'ascens directe i va quedar sense premi. És el Salamanca, que el juny del 2000, i després d'un grapat de jornades com a líder, va acabar quart amb els mateixos punts que el Vila-real, que el va superar per goal-average. Els altres sis equips que, des de la temporada 1997/98, tenien una renda de vuit punts o més en la 26a jornada –l'Elx (2012/13), l'Hèrcules (2009/10), el Numància (2007/08), el Valladolid i el Múrcia (2006/07) i l'Atlético (2001/02)– sí que van acabar celebrant l'ascens directe a primera.

Un senyor segon