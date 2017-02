Solidesa inalterable

No és fàcil el que està fent aquesta temporada el Reus, sobretot en defensa. Va començar molt fort al darrere –era un dels seus signes d'identitat a segona B i també ho és el curs del debut a segona A– i el pas de les jornades no ha minvat la seva solidesa. Es manté com un dels equips menys golejats de la categoria –20 gols rebuts en 26 partits, només superat pel líder indiscutible, el Llevant, que n'ha encaixat dos menys– i mai ha rebut més de dos gols en cap partit. Només el Saragossa, el Còrdova i l'Osca li n'han marcat dos.

La solvència defensiva es fa ara més necessària que mai per a un Reus que no passa el millor moment de la temporada en atac. Ha encadenat dos partits sense marcar i cinc sense guanyar, i no ha fet dos gols en un partit des de finals de novembre. Però l'excel·lència defensiva li permet continuar puntuant, com diumenge passat al terreny de joc del Cadis (0-0). El bon treball defensiu i les aturades d'Edgar Badia van fer que el tercer classificat es quedés sense marcar.

Al Nuevo Carranza, Natxo González va poder tornar a disposar de tots els defenses per primera vegada des de finals d'octubre. Feia quatre mesos que el tècnic basc no disposava de tots els seus efectius de la rereguarda, i a Cadis va poder formar la seva línia de quatre preferida, amb Alberto Benito i Ángel Martínez als laterals, i Jesús Olmo i Pichu Atienza al centre. Al davant, González va situar el doble pivot habitual, el format per López Garai i Ramon Folch, que doten d'equilibri l'equip. Olmo va estar lesionat entre el novembre i el desembre i Alberto Benito, en les primeres setmanes de l'any. De fet, el lateral d'Altafulla va reaparèixer tot just diumenge. En l'absència d'aquests dos futbolistes, Srdan Babic, a l'eix, i Joan Campins, al carril dret, han mantingut el nivell defensiu.

En principi, Natxo González mantindrà la línia defensiva de Cadis en el pròxim partit de lliga, divendres al vespre al municipal contra l'Oviedo. El conjunt asturià està en el millor moment de la temporada, ja que és cinquè després d'haver guanyat cinc dels últims sis partits, inclosos els tres darrers, en què ha fet sis gols.