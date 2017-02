De les 22 alineacions diferents que Pablo Machín ha utilitzat en 26 jornades es pot desprendre que al Girona la titularitat és cosa de tots o que, estranyament, el tècnic no té un onze definit. De fet, només Mojica (que ha arribat fa quatre dies), Cámara (presència testimonial en dos partits) i Felipe (ni tan sols ha debutat) no han format part de cap equip inicial. La resta (21 jugadors), sí. És cert, però, que hi ha extrems: Saúl (ara al Mallorca) i Eloi Amagat han estat dos cops titulars, mentre que Pedro Alcalá ho ha estat 25 vegades i Pere Pons, 24.

Machín només ha repetit tres onzes. I el que més (amb Pablo Marí a l'eix), tres cops, en les jornades 14, 15 i 17 i enmig de la primera sèrie de quatre victòries. Els altres dos onzes que ha calcat van ser, un en les jornades 2 i 4 i l'altre, en les jornades 21 i 23. En els últims partits, els habituals retocs en l'alineació fins i tot s'han incrementat. Tot i la victòria contra el Valladolid, el tècnic va introduir quatre novetats (cap d'obligada). I malgrat el bon empat a Almeria, quatre més (només una de forçada, per la baixa de Pere Pons).

Si hi ha canvi de sistema entre partit i partit, el retoc a l'alineació és pràcticament obligat. Quan juga amb un punta, Machín alterna ara Longo i Sandaza (Cristian Herrera només ha jugat des de l'inici un dels tretze últims partits). L'altra posició que més sacseja el tècnic del Girona és la del carril dret, on des de fa deu partits no hi ha ningú que repeteixi: Coris ha estat quatre vegades titular i Maffeo i Cifu, tres. La banda esquerra és propietat d'Aday Benítez (tretze titularitats seguides), que sembla haver enterrat els problemes físics i, des de fa nou partits, aguanta amb quatre targetes, a una de la suspensió.

No deixa de ser curiós que les 22 alineacions diferents –de vegades amb un sol matís, com ha passat a la porteria per les crides de Bounou amb el Marroc– afectin un dels equips de segona A que menys jugadors ha utilitzat (24). Només el Lugo (22) i el poderós líder, el Llevant (23), han fet servir menys futbolistes que el Girona. “Que hi hagi competència i que tothom estigui al 100% i a punt és molt positiu”, va comentar Pedro Alcalá, el jugador amb més minuts de la plantilla (2.250). N'hi ha tretze més que han superat els 1.000 minuts i un catorzè que ho farà en el proper partit que jugui (Rubén Alcaraz n'ha jugat 997). Només hi ha un futbolista que hagi intervingut en els 26 partits de lliga: Portu.

