Contra les adversitats

L'últim revés ha estat la lesió de llarga durada del davanter Mario Roque, per la qual l'equip estudiarà si incorpora un recanvi o no, però el Cerdanyola ja les ha vist de tots colors durant la temporada. El conjunt vallesà està immers en la lluita per la salvació amb la moral altíssima després del 2-3 al camp del Vilafranca, però amb la motxilla carregada de desgràcies. Les baixes per motius laborals i les lesions per traumatismes han atacat de ple els homes importants de la plantilla.

Els porters Coca i Óliver, els defenses Duran i Barriendos, el migcampista Molins i el davanter Mario Roque han centrat el cúmul de desgràcies que ha tingut el Cerdanyola aquesta temporada. “Estem en la situació que estem perquè hem fet coses malament, però n'hi ha d'altres que no es poden controlar i s'han girat en contra”, explica Toni Carrillo que, a més, registra aquest curs set resultats en contra amb dianes més enllà del minut 80.

Autocrítica