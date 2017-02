La final cau ara més lluny

Una remuntada d'aquelles que se solen veure poc. Això és el que necessitarà el Badalona si vol jugar la final de la copa Federació. El conjunt escapulat, que ahir va jugar amb una marxa menys del que ho fa habitualment, va perdre contra un Fuenlabrada intens, que va capgirar el gol inicial de Maestre gràcies a la seva eficiència. Va generar poc perill, però el va aprofitar bé.

El conjunt visitant es va plantar bé a la gespa del nou estadi i va acaparar la possessió en els primers compassos. Sense inquietar gaire Arellano, això sí. Amb el pas dels minuts, el Badalona es va treure la son de les orelles i va començar a generar perill. Agus Alonso, de fet, va tenir l'1-0 a les seves botes, però va fallar incomprensiblement sol davant la porteria (18'). Veure-ho per creure-ho. La resposta dels visitants va arribar tot seguit, amb un potent xut de Velasco des de la frontal que va marxar llepant la fusta. El matx estava obert i el gol podia caure per qualsevol de les dues bandes. Ho va fer per la local. En el minut 28, Sergio Maestre, amb més força que ningú, es va alçar per sobre de la defensa i va connectar amb el cap una falta lateral ben servida per Carlos Calvo. L'alegria, malauradament, no va durar gens. I és que en el 35, el Fuenlabrada va restablir l'equilibri amb una canonada de Velasco ajustada al pal. Amb l'1-1 es va arribar al descans.

El Fuenlabrada va ser més intens que el Badalona en l'inici del segon temps i això va tenir recompensa. En els primers cinc minuts, els madrilenys van tenir dues bones ocasions que Arellano, atent, va salvar. El porter, però, no va poder fer res per evitar l'1-2 en el 50. Cristóbal el va sorprendre amb una canonada llunyana que va agafar efecte després de topar amb Oliva. L'1-2 va deixar tocat el Badalona, que va rebre una alenada d'esperança en el 60, quan l'àrbitre va expulsar el mig centre visitant Luis Milla. Amb un home més, l'equip de Manolo González va iniciar una operació de setge totalment infructuosa. No hi va haver inspiració i el resultat no va variar. Toca apel·lar a l'èpica.