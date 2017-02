El camí de la victòria

El Reus acaba de jugar dos partits seguits a fora en què la solvència defensiva i les bones aturades d'Edgar Badia li han permès aconseguir un punt (1-0 a Sòria i 0-0 a Cadis), un mal menor tenint en compte que en tots dos ha creat poc futbol ofensiu, sobretot en el primer. Avui, en la visita de l'Oviedo en el partit avançat de la jornada 27, té la necessitat de reafirmar les sensacions pel que fa al joc, camí més fàcil per aconseguir guanyar després de cinc partits sense fer-ho (4 punts de 15). Competitiu ho és sempre i en tots els partits que ha perdut ha tingut possibilitats de puntuar fins al final, però li falta ser més regular en l'aspecte ofensiu perquè la segona volta no se li faci llarga.

El partit d'avui contra l'Oviedo és una bona oportunitat per reafirmar la personalitat de l'equip de Natxo González, i més tenint en compte que juga a casa, on és conscient que ha de mirar de deixar escapar tan pocs punts com sigui possible. El tècnic basc considera que les sensacions retrobades a Cadis són el punt de partida per consolidar una bona línia de joc i de resultats. Per al duel d'avui, Natxo González no pot disposar dels lesionats Vítor i Haro, amb un cop recent en un turmell, i torna a disposar de Chrisantus i Máyor.

El rival no li ho posarà fàcil. L'Oviedo està en el millor moment de la temporada després de tres victòries seguides que l'han situat en la cinquena posició amb els mateixos punts que el tercer classificat. L'equip asturià, després d'adaptar-se a la categoria la temporada passada, la del retorn, s'ha proposat objectius ambiciosos i, de moment, hi està lluitant. El seu tècnic, Fernando Hierro, no vol que el seu equip es confiï i li demana la màxima intensitat, ja que considera que estan davant un partit dur contra un Reus “que juga bé i és atrevit”.