El luxe s'ha de defensar

Per si algun jugador es despista o es confon, Pablo Machín ja es va encarregar ahir d'avisar de la dificultat de la visita a Anduva, i de ben segur que hi tornarà a insistir en l'última xerrada abans del duel d'aquesta tarda. Jugar al camp del Mirandés no deu representar el mateix que fer-ho als estadis més imponents de la categoria, ni tampoc s'acosta a l'impacte de les pròximes cites a Montilivi, però precisament ara que l'equip blanc-i-vermell ha assolit un avantatge tan benvingut, convindria no veure'l retallat. És hora de defensar, com a mínim, els vuit punts de renda abans de rebre la setmana que ve el Getafe. I no hi ha manera més segura d'aconseguirho que enduent-se els tres punts d'Anduva.

“No és que sigui un camp de dimensions petites, però no té el contorn d'altres als quals els jugadors estan acostumats. I el rival tampoc té el nom d'altres. Les circumstàncies no inciten a tenir la mateixa motivació, i això és un error”, advertia Machín, que va dedicar molta estona a enviar missatges d'alerta. “No he viscut mai cap partit senzill a Anduva. I quan un equip està lluitant per sortir del pou, segur que donarà un plus. Per això hem de plantejar el partit de la millor manera possible, i com a mínim igualar-los en actitud. A partir d'aquí, haurem de demostrar per què som segons.” Tot i acabar d'aconseguir el seu millor avantatge respecte als perseguidors, el Girona ha patit en les últimes jornades. A part del triomf carregat de patiment contra el Mallorca a Montilivi, amb una primera part mostrant-se inferior al rival, els blanc-i-vermells ja no havien tingut bones entrades als partits al camp de l'Elx i l'Almeria. Un mal començament avui a Miranda podria fer mal, entre altres coses perquè el conjunt de Javier Álvarez de los Mozos ha recuperat l'esperança gràcies a l'1-2 a Vallecas, el seu primer triomf com a visitant. “Segur que hauran guanyat confiança. Pensem que ens enfrontem a un rival molt i molt complicat”, insisteix Machín.

El Mirandés, que no ha enllaçat encara dos triomfs en tota la temporada, mirarà de refer-se també de les últimes ensopegades s casa, amb dues derrotes i un empat. De los Mozos torna a aplicar l'esquema de joc que va introduir Carlos Terrazas.