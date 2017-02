A una velocitat supersònica

Ningú dels de dalt no afluixa, però tampoc ningú –ni el líder destacat, el Llevant– és capaç d'igualar la velocitat que porta el Girona des de fa setze jornades. La sèrie és de pell de gallina, amb dotze victòries, dos empats i només dues derrotes (38 punts de 48 possibles). I els que més s'hi acosten han sumat cinc punts menys: el Cadis, el Tenerife i el mateix Llevant.

Tot i que hi ha hagut poquíssimes ensopegades dels equips de la part alta –cap dels vuit primers ha perdut–, el Girona té més a prop el líder (s'ha situat a set punts del Llevant, que ahir no va passar de l'empat a Sevilla) que el tercer classificat (el Cadis i el Tenerife són els equips que més el pressionen, a vuit punts). Els de Machín es mantenen com l'equip més golejador (42 gols, quatre més que el Llevant i el Cadis), són el segon menys golejat (dotze partits amb la porteria a zero, vuit dels quals amb René sota els pals) i des d'aquesta jornada és l'equip amb millor diferència de gols (balanç de +20, al davant del Llevant, +19).

Tot i que la sèrie és magnífica, la millor ratxa de partits sense perdre és de només sis. Els de Machín, però, en tenen una altra de cinc i dues més de quatre, una de les quals és la que viu actualment després del triomf contra el Valladolid (2-1), l'empat a Almeria (0-0) i els triomfs contra el Mallorca (1-0) i a Miranda (0-2). Dissabte, els blanc-i-vermells posaran altre cop a prova la imbatibilitat de Montilivi –els gironins, el Tenerife i el Llevant són els únics que no han perdut a casa– contra un aspirant a tot com és el Getafe, que pot quedar descartat de la lluita per l'ascens directe.

El Girona, a més, transita a millor ritme que l'any dels 82 punts, quan va arribar a la jornada 27 amb 51 punts, un menys que ara.